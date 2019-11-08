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Дипмиссия России находится в контакте с полицией Австралии, разыскивающей россиянина

Владимира Кондакова подозревают в убийстве гражданина Австралии и нанесении сыну погибшего ножевых ранений

СИДНЕЙ, 8 ноября. /ТАСС/. Дипломаты генконсульства РФ в Сиднее находятся в контакте с полицией Австралии и рассчитывают, что россиянину Владимиру Кондакову, которого разыскивают по подозрению в убийстве, будет предоставлена возможность встречи с ними. Об этом дипмиссия сообщила в пятницу, опубликовав соответствующее сообщение на своей официальной странице в Facebook.

"Генеральному консульству известно, что начиная со среды полицией штата Новый Южный Уэльс проводятся активные разыскные мероприятия в отношении гражданина России Кондакова В. В., 1970 года рождения, по подозрению в совершении им убийства гражданина Австралии и нанесении ножевых ранений сыну погибшего. [Мы] рассчитываем, что в случае задержания россиянина австралийская сторона будет придерживаться положений Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года и в случае его желания предоставит возможность встречи с российскими консульскими сотрудниками", - указано в заявлении.

Также в дипмисси добавили, что сотрудники консульства находятся в постоянном контакте с правоохранительными органами штата и оперативно отслеживают ситуацию.

По данным полиции, 49-летний гражданин России Владимир Кондаков в среду напал с ножом на 76-летнего предпринимателя Альберта Метледжа на строительной площадке в Сиднее. В результате нападения Метледж погиб. Также Кондаков тяжело ранил сына предпринимателя, который был позднее доставлен в больницу в стабильном состоянии. В ходе поисков подозреваемого полиция Сиднея задействовала вертолеты, сотрудников отряда особого назначения и служебных собак, однако успеха это не принесло.

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