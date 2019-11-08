В Оренбурге до февраля продлили арест дочери священника, обвиняемого в изнасиловании

ОРЕНБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Оренбурга продлил на три месяца срок ареста Елены Стремской - дочери священника Николая Стремского, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Ходатайство следственного органа удовлетворили, продлили срок содержания под стражей на три месяца, то есть до 12 февраля 2020 года", - сказали в пресс-службе.

До этого же срока продлили арест мужу Стремской Виктору Щербакову.

Стремскую и Щербакова обвиняют в незаконном лишении свободы. Их задержали в один день с настоятелем обители милосердия в Саракташе Оренбургской области. По словам других совершеннолетних воспитанников священника, супруги помогали следить за младшими братьями и сестрами, а в качестве наказания за попытки сбежать могли закрыть их в доме.