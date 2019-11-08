ФСБ задержала в Дагестане финансистов ИГ

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. ФСБ РФ задержала в Дагестане финансистов международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), собравших для террористов не менее 10 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом, МВД России и Росфинмониторингом на территории Республики Дагестан пресечена деятельность законспирированной ячейки, осуществлявшей сбор и переправку денежных средств на нужды международной террористической организации "Исламское государство", - сообщили в ЦОС.

Деньги злоумышленники собирали с помощью переводов по платежным системам и на банковских картах и доставляли на подконтрольную террористам территорию в Сирии.

Задержаны двое участников преступной группы, в ходе обысков у них изъяли средства коммуникаций, платежные инструменты и фискальные чеки, а также иные документальные материалы, подтверждающие их преступную деятельность. Как отметили в ФСБ, в ходе допросов "от подозреваемых получены показания о ресурсном обеспечении ими ИГ".

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко в свою очередь сообщила, что по делу о финансировании террористов задержаны 24-летняя и 33-летняя жительницы Дагестана.

По ее словам, следствием установлено, что подозреваемые в 2018 году через интернет познакомились с находящимся в международном розыске участником незаконных вооруженных формирований, который в 2015 году выехал на территорию Сирии для участия в боевых действиях. Женщины согласились помочь в сборе средств для боевиков, они предоставили свои банковские карты, через которые были совершены переводы 239 тыс. и 151 тыс. рублей. По словам Петренко, в ближайшее время будет решаться вопрос об их аресте.

В новость внесены изменения (10:11 мск) - добавлен комментарий Петренко.