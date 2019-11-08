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Количество подтопленных домов в Новгородской области увеличилось до 164

В регионе 6 ноября ввели режим ЧС

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 ноября. /ТАСС/. Количество подтопленных в результате дождя жилых домов в Новгородской области увеличилось с 145 до 164 домов, в них живут 360 человек, в том числе 52 ребенка. Об этом в пятницу сообщается на сайте главного управления МЧС по Новгородской области.

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"В настоящее время остаются подтопленными 40 населенных пунктов, 164 жилых дома, в которых проживают 360 человек, в том числе 52 ребенка, а также 629 приусадебных участка, 33 участка дорог, повреждено восемь деревянных переправ, отсутствует проезд к 11 населенным пунктам", - говорится в сообщении.

По данным новгородского гидрометцентра, 2-4 ноября в регионе выпала месячная норма осадков. В регионе 6 ноября ввели режим ЧС. По данным МЧС, в ликвидации последствий паводка участвуют 299 человек и 109 единиц техники от территориальной подсистемы РСЧС и 132 человека и 33 единицы техники от МЧС.

Теги
РоссияНовгородская область
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