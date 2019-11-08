Под Астраханью погиб один человек при столкновении двух моторных лодок

АСТРАХАНЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Один человек, предположительно, утонул при столкновении двух моторных лодок в Астраханской области, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В пятницу, 8 ноября, в 09:17 (08:17 мск) в Камызякском районе произошло столкновение самодельного моторного судна и моторного судна "Бударка". В первой лодке находились три человека, в лодке "Бударка" - девять человек.

"В результате столкновения один человек из лодки "Бударка", предварительно, утонул. На месте работает оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона, сотрудники ГИМС, полиции", - уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте СК РФ в связи со столкновением судов проводится доследственная проверка. В пресс-службе ведомства уточнили, что ведутся поисково-спасательные работы по обнаружению одного из пассажиров. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В новость внесены изменения (10:45 мск) - добавлены подробности.