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СК начал проверку после пожара в многоэтажке Элисты

В результате ЧП погиб один человек

ЭЛИСТА, 8 ноября. /ТАСС/. Следственный отдел по Элисте СУ СК РФ по Калмыкии проводит проверку после пожара в многоквартирном доме, сообщила ТАСС и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Калмыкии Вероника Цидеева.

В результате ЧП, которое произошло ночью пятницы, погиб один человек.

"Проверка проводится по факту пожара в многоэтажке по части 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшие по неосторожности смерть человека), - сказала Цидеева.

Ранее на сайте регионального управления МЧС России сообщали, что произошел взрыв газо-воздушной смеси. Представитель компании "Газпром газораспределение Элиста" сообщил ТАСС, что по предварительной информации, эпицентр пожара находился в жилой комнате, где стоял компьютер и электроприборы. "Приборы газовые все перекрыты, все в нормальном состоянии. Задымление было по всей квартире, поэтому копоть на стенах присутствовала. Если бы был хлопок газа, то соседи бы его тоже слышали", - добавил собеседник агентства.

Из дома эвакуированы 52 человека, в пункте временного размещения - детском саду № 33 - находятся 18 человек, из них один ребенок, остальные жители разместились у родственников. Уже в ближайшие несколько часов жильцам разрешат вернуться в квартиры, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии Элисты.

Теги
РоссияКалмыкия
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