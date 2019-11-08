В Нижнем Новгороде восемь военнослужащих осудили за хищение авиатоплива на 30 млн рублей

ТАСС, 8 ноября. Военнослужащих одной из войсковых частей Нижегородской области осудили за присвоение и растрату авиационного керосина. Ущерб от их действий составил около 30 млн рублей, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе УФСБ по региону.

"Двух военнослужащих суд приговорил к лишению свободы на срок 2,5 года в колонии общего режима, шестерым их подельникам назначено наказание в виде условных сроков", - отметили в пресс-службе.

Все военнослужащие признаны виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата, совершенные организованной группой или в особо крупном размере").

Как установил суд, с 2014 по 2016 год злоумышленники незаконно присваивали авиационное топливо для последующей его продажи сторонним организациям. "Этим они нанесли ущерб государству на сумму около 30 млн рублей", - сообщили в ведомстве.