В Челябинске депутата избила пьяная компания, которой он сделал замечание

ЧЕЛЯБИНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Депутат Тракторозаводского района Челябинска от партии "Единая Россия" Александр Курочкин обратился в полицию с заявлением о том, что его избили нетрезвые посетители заведения, торгующего алкоголем на первом этаже многоквартирного дома, которым он сделал замечание. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Полицией принято заявление от депутата Тракторозаводского района от партии "Единая Россия" Александра Курочкина о том, что [накануне] вечером нетрезвые мужчины нанесли ему побои. Он получил травмы, но госпитализация не потребовалась", - сказал источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе депутата Госдумы Владимира Бурматова (Курочкин - его общественный помощник) ТАСС рассказали, что пострадавшего били посетители торгующего спиртным на первом этаже жилого дома заведения. Им Курочкин сделал замечание за то, что они шумно себя вели вечером.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области ТАСС сообщили, что сообщение о причинении побоев гражданину 1989 года рождения зарегистрировано в отделе "Советский" УМВД России по городу Челябинску. Проводится проверка.