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В кафе в центре Бишкека произошел взрыв

Из-за этого на месте происшествия начался пожар

БИШКЕК, 8 ноября. /ТАСС/. Взрыв баллона с природным газом привел к пожару на объекте общественного питания, которая находится в центре столицы Киргизии. Об этом ТАСС сообщили в четверг в ГУВД Бишкека.

"В одной из точек фастфуда, которая находится на пересечении проспекта Чуй и бульвара Эркиндик, прогремел взрыв после чего в ней начался пожар", - заявил представитель ведомства.

По его словам, имеются пострадавшие. "Их количество уточняется", - сказал он. В настоящее время на месте ЧП находятся сотрудники милиции.

Как считает собеседник, причиной пожара стал взрыв баллона с газом.

МЧС республики направило к месту взрыва два пожарных расчета.

"На место ЧП для тушения огня направлены два пожарных расчета", - заявил представитель министерства. По его данным, речь идет о трех взрывах.

МЧС сообщает о как минимум о двоих пострадавших, которых увезли в больницу.

"По предварительным данным, пожар возник после взрывов баллонов с природным газом", - отметил собеседник.

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Киргизия
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