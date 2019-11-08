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Кризис на Украине

СК установил еще одного участника нападения на посольство РФ в Киеве в 2016 году

Гражданину Украины Роману Рагозину заочно предъявил обвинение

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет России заочно предъявил обвинение еще одному участнику нападений на посольство РФ в Киеве в 2014 и 2016 годах.

Как говорится в сообщении на сайте СК, "следствием установлено, что активное участие в нападении на посольство 6 марта 2016 года принимал гражданин Украины Роман Рагозин". Ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 360 УК РФ ("Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой").

В СК напомнили, что ранее была установлена причастность к нападениям на посольство граждан Украины Ирмы Крат и Владимира Кошовенко. Они были объявлены в международный розыск, заочно им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

14 июня 2014 года в Киеве граждане Украины Владимир Назаренко, Владимир Романцов, Алексей Бакай и другие лица из числа активистов украинских националистических организаций "Правый сектор", "Азов" ( запрещены в РФ) и других праворадикальных объединений забросали здание посольства России камнями и пытались поджечь его. Вооружившись топорами, палками, ломами и другими предметами, нападавшие также повредили и находящиеся рядом дипломатические автомобили. Преступные действия указанных лиц нарушили нормальный порядок работы посольства, а также причинили имущественный ущерб Министерству иностранных дел России на общую сумму более 14 млн рублей.

Ранее СК направил в суд уголовное дело в отношении экс-депутата Верховной Рады Украины Николая Рудьковского, он находится под стражей.

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