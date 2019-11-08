В Москве мужчина купил iPhone 11, расплатившись деньгами "банка приколов"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Мужчина купил в Москве iPhone 11, расплатившись за него деньгами из "Банка приколов". Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

Как отметили в главке, 7 ноября в ОМВД России по Красносельскому району с заявлением обратился продавец-кассир магазина, расположенного на Комсомольской площади, дом 6. "Полицейские в ходе проверки установили, что неизвестный мужчина совершил покупку заказанного через интернет-магазин мобильного телефона марки iPhone 11, расплатившись с кассиром билетами "Банка приколов", - сказали в пресс-службе ведомства.

В настоящий момент по данному факту проводится проверка.