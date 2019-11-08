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В Нижнем Новгороде задержали таксиста, избившего до смерти пассажира

Мужчину доставили в отдел полиции для проведения следственных действий

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали водителя такси в Нижнем Новгороде, который избил пассажира, умершего на месте происшествия. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"В Нижнем Новгороде сотрудники полиции в кратчайшие сроки задержали водителя такси, который нанес телесные повреждения 37-летнему местному жителю. Потерпевший скончался на месте происшествия. Подозреваемый доставлен в территориальный отдел полиции для проведения следственных действий", - сказала она.

Ранее в следственном управлении СК по Нижегородской области сообщали, что в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности)".

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, пострадавший умер не от побоев, а в результате сердечного приступа.

Теги
РоссияНижегородская область
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