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Мосгорсуд смягчил приговор отцу полковника Захарченко по делу о растрате

Также суд смягчил приговор бывшему председателю правления банка "МИА" Владимиру Корьевкину

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Мосгорсуд смягчил приговор отцу полковника МВД Дмитрия Захарченко - Виктору Захарченко с 4 лет до 3 лет и 9 месяцев колонии за растрату средств банка "МИА", передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Судебная коллегия постановила приговор Мещанского суда изменить, убрать из приговора квалифицирующий признак "с использованием служебного положения" и назначить Захарченко наказание в виде 3 лет 9 месяцев", - огласила постановление судья.

С учетом пересчета сроков нахождения осужденных в СИЗО (один день в СИЗО за 1,5 дня в колонии) Виктор Захарченко должен освободиться через пять месяцев.

Также суд смягчил на полгода - с 4,5 до четырех лет колонии - приговор второму фигуранту дела - бывшему председателю правления банка "МИА" Владимиру Корьевкину.

Адвокат Корьевкина Вячеслав Леонтьев считает, что приговор подлежит отмене, так как были допущены серьезные процессуальные нарушения, в том числе тайна совещательной комнаты. "Мы будем обжаловать приговор в кассационном порядке, как только получим копию постановления Мосгорсуда", - сказал он, добавив, что защита намерена подать на УДО в ближайшее время.

Судом установлено, что Корьевкин взял на работу Виктора Захарченко, у которого не было соответствующего образования и опыта, и выплачивал ему зарплату. С 1 июля 2014 года по 15 апреля 2015 года организованная группа в составе Захарченко, неустановленных лиц и Корьевкина совершила растрату денежных средства банка на сумму 1,7 млн рублей. После ухода Корьевкина из банка его место занял Сергей Гриб (находится в международном розыске), который продолжил платить Захарченко зарплату за фиктивную работу. Таким образом, Захарченко причинил банку ущерб на общую сумму 4 млн рублей.

​​​​​​В новость были внесены изменения (12:27 мск) - добавлены подробности.

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