СК возбудил дело после гибели матери и четверых детей в Саратовской области

САРАТОВ, 8 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после смерти женщины и четверых детей в Энгельсском районе Саратовской области. По предварительной версии, погибшие отравились угарным газом, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

"По факту отравления угарным газом женщины и четырех детей села возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", - говорится в сообщении, распространенном ведомством среди журналистов.

По предварительным данным, утром 8 ноября 34-летний мужчина обнаружил без признаков жизни свою 36-летнюю жену и четырех детей в возрасте 2, 9, 14 и 15 лет. "Мужчина попытался оказать первую помощь, но его действия не дали результатов. Сразу же была вызвана скорая помощь, которая констатировала смерть женщины и детей", - говорится в сообщении.

Причиной трагедии, по мнению следствия, могло стать отравление продуктами горения при использовании бытовой, газовой горелки.