Уголовное дело возбуждено из-за загрязнения воздуха в Воронеже

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Дело возбуждено из-за загрязнения воздуха в Воронеже, сообщает в пятницу пресс-служба областной прокуратуры. Экспертиза выявила превышение содержания аммиака, сероводорода и формальдегида.

Жители Воронежа жалуются на неприятный запах в городе с ноября 2018 года. В мае глава региона Александр Гусев потребовал от руководства Левобережных очистных сооружений решить проблему.

"По результатам лабораторных исследований в атмосферном воздухе жилых и общественных зон города Воронежа неоднократно отмечались случаи превышения содержания аммиака, сероводорода, формальдегида, метана и других химических веществ. По материалам прокурорской проверки следственным управлением Следственного комитета РФ по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - говорится в сообщении.

Опасные вещества также обнаружили у выпуска очищенных сточных вод в Воронежское водохранилище.

В мае 2019 года губернатор Воронежской области поручил установить круглосуточный контроль за процессом очистки и попросил заняться реконструкцией очистных сооружений открытого типа, уточнили в пресс-службе правительства региона. 6 ноября первый заместитель главы Воронежа Сергей Петрин сообщил, что на Левобережных очистных сооружениях завершено строительство цеха механической очистки, сейчас идут наладочные работы.