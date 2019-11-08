Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Уголовное дело возбуждено из-за загрязнения воздуха в Воронеже

Экспертиза обнаружила в воздухе превышение содержания аммиака, сероводорода и формальдегида

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Дело возбуждено из-за загрязнения воздуха в Воронеже, сообщает в пятницу пресс-служба областной прокуратуры. Экспертиза выявила превышение содержания аммиака, сероводорода и формальдегида.

Жители Воронежа жалуются на неприятный запах в городе с ноября 2018 года. В мае глава региона Александр Гусев потребовал от руководства Левобережных очистных сооружений решить проблему.

"По результатам лабораторных исследований в атмосферном воздухе жилых и общественных зон города Воронежа неоднократно отмечались случаи превышения содержания аммиака, сероводорода, формальдегида, метана и других химических веществ. По материалам прокурорской проверки следственным управлением Следственного комитета РФ по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - говорится в сообщении.

Опасные вещества также обнаружили у выпуска очищенных сточных вод в Воронежское водохранилище.

В мае 2019 года губернатор Воронежской области поручил установить круглосуточный контроль за процессом очистки и попросил заняться реконструкцией очистных сооружений открытого типа, уточнили в пресс-службе правительства региона. 6 ноября первый заместитель главы Воронежа Сергей Петрин сообщил, что на Левобережных очистных сооружениях завершено строительство цеха механической очистки, сейчас идут наладочные работы.

Теги
РоссияВоронежская область
Реклама на ТАСС
Суд в Андалусии запретил бывшей жене и сыну экс-чиновника Минкультуры РФ покидать Испанию
Ранее они воспользовались своим правом не давать показания
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС