В результате пожара в частном доме в Коми погибли четыре человека

СЫКТЫВКАР, 8 ноября. /ТАСС/. Четыре человека погибли в результате пожара в частном доме, который произошел в ночь на 8 ноября в поселке Мадмас в Республике Коми. Как сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ, возбуждено уголовное дело.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного [частью 3] статьи [109] УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, после тушения пожара были обнаружены тела трех женщин и одного мужчины.

По данным регионального управления МЧС, пожар в частном доме в поселке Мадмас начался в 3 часа утра 8 ноября, к 5 утра пожарным удалось ликвидировать возгорание. Площадь пожара составила 50 кв. м.