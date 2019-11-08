Забывший сумку с наркотиками в электричке житель Твери предстанет перед судом

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Житель Твери попал под суд, забыв сумку с наркотиками в электричке. Об этом сообщили ТАСС в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре (ММТП).

"32-летний гражданин 30 августа 2019 года забыл в электропоезде Тверь - Бологое сумку с личными вещами. При осмотре сумки обнаружено наркотическое средство марихуана", - сообщили в ведомстве. Когда мужчина обратился за забытой сумкой на вокзале, его задержала полиция.

В ходе личного досмотра при нем обнаружили марихуану, наркотики нашли и у него дома. Всего было изъято более 230 грамм наркотического вещества. Мужчину заключили под стражу.

Заместитель Тверского межрайонного транспортного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Уголовное дело направлено в Бологовский городской суд.