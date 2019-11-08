Египетский грузовой самолет готовится к аварийной посадке в Афинах

НИКОСИЯ, 8 ноября. /ТАСС/. Египетский грузовой самолет А332, на борту которого находятся пять человек, должен совершить аварийную посадку в Афинах из-за задымления на борту. Об этом сообщила кипрская газета "Филелефтерос".

По информации издания, самолет находился над греческим островом Хиос в Эгейском море, когда его экипаж сообщил диспетчерским службам о задымлении в кабинет пилота. После этого командир экипажа получил рекомендацию от наземных служб совершить аварийную посадку в афинском международном аэропорту имени Элефтериоса Венизелоса. Издание отмечает, что службы аэропорта приведены в надлежащую готовность для приема самолета, терпящего бедствие.

"Филелефтерос" сообщает, что самолет следовал из Египта в Германию.