Суд направил на принудительное лечение мужчину, который сбил курсанта МЧС в Воронеже

ТАСС, 8 ноября. Ленинский районный суд Воронежа признал невменяемым и направил на принудительное лечение 46-летнего водителя автомобиля Mercedes, намеренно сбившего курсанта института МЧС в апреле 2019 года, сообщил журналистам старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

Установлено, что мужчина страдает параноидной шизофренией.

"Согласно заключению судебно-психиатрической комиссии экспертов ФМИЦПН МЗ РФ им В. П. Сербского, задержанный страдает хроническим психическим расстройством в форме параноидной шизофрении. Вследствие невменяемости водителя, совершившего наезд на курсанта, суд вынес решение о применении в отношении него принудительной меры медицинского характера, он направлен на лечение в психиатрический стационар специализированного типа", - сказал он.

1 апреля 2019 года мужчина сначала накричал на курсантов Воронежского института - филиала Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России, а после сел в свой автомобиль и целенаправленно наехал на одного из молодых людей и скрылся с места происшествия. У 21-летнего молодого человека диагностированы сотрясение головного мозга, ушибленные раны головы, ушиб грудного отдела, ушиб левого локтевого сустава, гематома левой голени.

Следственное управление СК по Воронежской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"). Подозреваемый был задержан спустя несколько дней, уточнили в пресс-службе прокуратуры. Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что в момент совершения преступления мужчина не осознавал общественную опасность своих действий.