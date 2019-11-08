СМИ: в Египте в результате ДТП со школьным автобусом пострадали 37 человек

КАИР, 8 ноября. /ТАСС/. Не менее 37 человек пострадали в пятницу в Египте в результате дорожной аварии с участием школьного автобуса. Об этом сообщил новостной портал Sada El Balad.

По его данным, ДТП произошло к югу от Каира на трассе Сафага - Кена. Автобус с направлявшимися на экскурсию в Хургаду учащимися средней школы в возрасте 15-16 лет вылетел с трассы и перевернулся. Большинство пострадавших с легкими ушибами и ссадинами были доставлены в близлежащую больницу. Несколько человек, которые получили переломы и порезы, остаются в госпитале, однако их жизни ничто не угрожает.

Египет занимает 16-е место среди арабских государств и 109-е в мире по показателю смертности на дорогах. По официальным данным, в 80% аварий со смертельным исходом причиной ДТП является человеческий фактор и только в 14% случаев - техническая неисправность транспортных средств.

За последние несколько лет власти Египта вложили миллионы египетских фунтов в развитие дорожной инфраструктуры и создание систем безопасности на дорогах, однако изменить печальную статистику пока не удается. Многие местные водители грубо нарушают правила дорожного движения, не соблюдают скоростной режим и совершают опасные маневры при обгоне.