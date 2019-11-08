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В заксобрании Пермского края прошли обыски

Сотрудники регионального управления ФСБ изъяли компьютерную технику, а также служебный мобильный телефон председателя инфраструктурного комитета

ПЕРМЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Силовики провели обыски в законодательном собрании Пермского края, в ходе которых изъяли компьютеры и служебный мобильный телефон председателя инфраструктурного комитета, об этом в пятницу сообщается на сайте регионального заксобрания.

"В связи с возникающими вопросами по работе над главным финансовым документом региона информируем, что законодательное собрание делает все возможное, чтобы не допустить срыва подготовки бюджета. Плановая работа ведется, несмотря на возникающие сложности, связанные с проверками силовыми ведомствами деятельности инфраструктурного комитета законодательного собрания Пермского края. В частности, УФСБ России по Пермскому краю провело обследование помещений: изъяты компьютерная техника, служебный мобильный телефон председателя комитета", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе краевого УФСБ прокомментировать обыски отказались.

По информации пресс-службы заксобрания, проект бюджета на ближайшие три года уже прошел публичные слушания и получил одобрение в первом чтении. Сейчас готовятся поправки для рассмотрения бюджета в окончательном, втором чтении на ноябрьском пленарном заседании. Ранее силовики уже запрашивали в заксобрании "заверенные копии постановлений, проектов законодательных инициатив и нормативно-правовых актов комитета по развитию инфраструктуры в части финансирования, капитального строительства и реконструкции объектов общественной инфраструктуры за 2012-2018 годы".

"Все документы об инфраструктурных программах размещены в открытом доступе краевого парламента. Других запрашиваемых в официальном письме нормативно-правовых актов комитета по развитию инфраструктуры в части капстроительства просто не существует. Механизм рассмотрения и принятия законопроектов четко регулируется регламентом", - отмечает пресс-служба.

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РоссияПермский край
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