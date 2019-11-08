Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд оставил под арестом подозреваемого по делу о перестрелке в Ростовской области

Рашида Ибрагимова ранее арестовали до 21 декабря

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 ноября. /ТАСС/. Ростовский областной суд в пятницу отклонил жалобу на арест Рашида Ибрагимова, подозреваемого по делу о перестрелке на хуторе Чернозубовка в Ростовской области, в которой погибли пять человек, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

На эту тему

5 ноября Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал Ибрагимова до 21 декабря. Его защита обжаловала арест.

"Постановление Ленинского районного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения", - огласила решение судья.

Защита Ибрагимова намерена оспорить это решение в кассационной инстанции. "Кассацию подавать будем, безусловно", - сказала ТАСС адвокат Ольга Трофимова.

Ибрагимов в ходе судебного заседания по видеосвязи заявил, что не причастен к совершению преступления, в Орловском районе находился по работе. "Я не виновен, ничего не совершал", - сказал он.

Теги
РоссияРостовская область
Реклама на ТАСС
Дело о шпионаже австрийского военного в пользу РФ
Отставному полковнику армии Австрии официально предъявили обвинение в шпионаже на РФ
В прокуратуре Зальцбурга утверждают, что он шпионил по меньшей мере 25 лет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС