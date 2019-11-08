Суд оставил под арестом подозреваемого по делу о перестрелке в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 ноября. /ТАСС/. Ростовский областной суд в пятницу отклонил жалобу на арест Рашида Ибрагимова, подозреваемого по делу о перестрелке на хуторе Чернозубовка в Ростовской области, в которой погибли пять человек, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

5 ноября Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал Ибрагимова до 21 декабря. Его защита обжаловала арест.

"Постановление Ленинского районного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения", - огласила решение судья.

Защита Ибрагимова намерена оспорить это решение в кассационной инстанции. "Кассацию подавать будем, безусловно", - сказала ТАСС адвокат Ольга Трофимова.

Ибрагимов в ходе судебного заседания по видеосвязи заявил, что не причастен к совершению преступления, в Орловском районе находился по работе. "Я не виновен, ничего не совершал", - сказал он.