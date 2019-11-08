Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело о шпионаже австрийского военного в пользу РФ
Обновлено 

Отставному полковнику армии Австрии официально предъявили обвинение в шпионаже на РФ

В прокуратуре Зальцбурга утверждают, что он шпионил по меньшей мере 25 лет
Здание прокуратуры Зальцбурга AP Photo/Kerstin Joensson
Описание
Здание прокуратуры Зальцбурга
© AP Photo/Kerstin Joensson

ВЕНА, 8 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Зальцбурга предъявила в Земельный суд  официальное обвинение в отношении задержанного в ноябре 2018 года полковника австрийской армии в отставке по делу о шпионаже в пользу России. Об этом сообщили в пятницу корреспонденту ТАСС в австрийской прокуратуре.

На эту тему
Шпионский скандал в Австрии. Все, что известно на данный момент

"Подсудимый обвиняется в по меньшей мере 25-летней шпионской деятельности в пользу российской военной разведывательной службы "Главное разведывательное управление" (ГРУ, теперь ГУ) в совершении преступления, связанного с деятельностью секретной разведывательной службы в ущерб Австрии, в совершении преступления о предательстве государственных секретов и преднамеренном разглашении военных секретов", - говорится в заявлении прокуратуры Зальцбурга.

Власти Австрии в 2018 году сообщили, что ведут расследование в отношении отставного полковника австрийской армии, подозреваемого в передаче российской военной разведке на протяжении 20 лет информации об австрийской военной авиации, артиллерийских системах, высших чиновниках и миграционном кризисе. По данным австрийских властей, за свою деятельность он получил €300 тыс. В случае подтверждения подозрений обвиняемому может грозить до 10 лет лишения свободы. Отставной полковник армии Австрии находится под арестом с 30 ноября 2018 года из-за опасения следователей, что он может совершить преступление повторно. Сам подозреваемый, по словам адвоката, не считает себя шпионом и заявляет, что не разглашал государственные секреты в ущерб Австрии.

В июле 2019 года МВД Австрии объявило в международный розыск гражданина России Игоря Зайцева по подозрению в работе на Главное управление (бывшее ГРУ) Генштаба ВС РФ и получении секретных сведений в ущерб Австрийской Республике. 65-летний россиянин подозревается в вербовке полковника австрийской армии, арестованного в 2018 году по делу о передаче секретных сведений России. Австрийская полиция считает Зайцева "офицером ГРУ", курирующим австрийского военного, и заявляет, что их первая рабочая встреча состоялась в 1987 году для передачи секретных сведений военного характера. Как сообщали корреспонденту ТАСС в прокуратуре Зальцбурга, бывший австрийский полковник не дает показания по делу Зайцева.

Теги
АвстрияРоссияДело о шпионаже австрийского военного в пользу РФ
Реклама на ТАСС
В Москве мотоциклист погиб в результате падения с эстакады
В столичной Госавтоинспекции уточнили, что мотоциклист совершил наезд на препятствие
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС