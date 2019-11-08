Отставному полковнику армии Австрии официально предъявили обвинение в шпионаже на РФ

ВЕНА, 8 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Зальцбурга предъявила в Земельный суд официальное обвинение в отношении задержанного в ноябре 2018 года полковника австрийской армии в отставке по делу о шпионаже в пользу России. Об этом сообщили в пятницу корреспонденту ТАСС в австрийской прокуратуре.

"Подсудимый обвиняется в по меньшей мере 25-летней шпионской деятельности в пользу российской военной разведывательной службы "Главное разведывательное управление" (ГРУ, теперь ГУ) в совершении преступления, связанного с деятельностью секретной разведывательной службы в ущерб Австрии, в совершении преступления о предательстве государственных секретов и преднамеренном разглашении военных секретов", - говорится в заявлении прокуратуры Зальцбурга.

Власти Австрии в 2018 году сообщили, что ведут расследование в отношении отставного полковника австрийской армии, подозреваемого в передаче российской военной разведке на протяжении 20 лет информации об австрийской военной авиации, артиллерийских системах, высших чиновниках и миграционном кризисе. По данным австрийских властей, за свою деятельность он получил €300 тыс. В случае подтверждения подозрений обвиняемому может грозить до 10 лет лишения свободы. Отставной полковник армии Австрии находится под арестом с 30 ноября 2018 года из-за опасения следователей, что он может совершить преступление повторно. Сам подозреваемый, по словам адвоката, не считает себя шпионом и заявляет, что не разглашал государственные секреты в ущерб Австрии.

В июле 2019 года МВД Австрии объявило в международный розыск гражданина России Игоря Зайцева по подозрению в работе на Главное управление (бывшее ГРУ) Генштаба ВС РФ и получении секретных сведений в ущерб Австрийской Республике. 65-летний россиянин подозревается в вербовке полковника австрийской армии, арестованного в 2018 году по делу о передаче секретных сведений России. Австрийская полиция считает Зайцева "офицером ГРУ", курирующим австрийского военного, и заявляет, что их первая рабочая встреча состоялась в 1987 году для передачи секретных сведений военного характера. Как сообщали корреспонденту ТАСС в прокуратуре Зальцбурга, бывший австрийский полковник не дает показания по делу Зайцева.