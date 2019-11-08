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В Вологодской области восстановили нарушенное непогодой энергоснабжение

В регионе продолжается работа по восстановлению дорожной инфраструктуры, оперативные службы помогают жителям откачивать воду из подвалов

ДЕМЯНСК /НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ/, 8 ноября. /ТАСС/. Энергетики полностью восстановили электроснабжение населенных пунктов Вологодской области, нарушенное в результате аномальных снегопадов и паводка. Об этом сообщил в пятницу главе МЧС России Евгению Зиничеву заместитель губернатора области Антон Стрижов на заседании комиссии по ЧС в Демянском районе Новгородской области.

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"Энергоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме по постоянным и временным схемам, в том числе с применением резервных источников энергоснабжения", - сообщил Стрижов по видеоконференцсвязи. По данным замгубернатора, продолжается работа по восстановлению дорожной инфраструктуры.

"Фиксируем, что уровни воды снижаются. Продолжаются аварийно-восстановительные работы в трех подтопленных населенных пунктах Вологодского района, где подтоплены 22 жилых дома. <...> Жители подтопленных территорий эвакуированы. В пунктах временного размещения две семьи - семь человек, в том числе двое детей, обеспечены всем необходимым, остальные выехали к родственникам или имеют жилье в Вологде", - сообщил Стрижов.

Замгубернатора добавил, что оперативные службы продолжают оказывать помощь населению по откачке воды из подвалов и просушке домов. Сформированы мобильные группы, всей необходимой техникой и тепловыми пушками они обеспечены. В готовности шесть мотопомп, шесть тепловых пушек, есть техника в резерве. "Сил и средств достаточно. Все проблемные вопросы решаем в оперативном порядке. В выходные ожидаем возможное ухудшение погодных условий", - отметил Стрижов.

Как сообщил начальник Главного управления МЧС РФ по Вологодской области Василий Балчугов, в пятницу приступили к работе две комиссии по оценке ущерба, выехали во все пострадавшие территории, организована работа по приему обращений от пострадавшего населения. В готовности аэромобильная группировка Главного управления в количестве 50 человек личного состава и 14 единиц техники, в том числе два вездехода и два плавсредства", - сказал Балчугов.

Глава МЧС России поручил обратить особое внимание на помощь социально незащищенным группам населения.

О ситуации

Режим ЧС введен в 13 муниципалитетах Вологодской области: с 4 по 6 ноября на территории региона выпала месячная норма осадков, в трех районах она была превышена в 1,5 раза, в Вологде и Вологодском районе - в 2,5 раза, реки вышли из берегов. Налипание мокрого снега, обледенение ЛЭП привели к веерным отключениям электроэнергии, днем 6 ноября без света оставались 28,5 тыс. жителей 586 населенных пунктов при температуре за окном около нуля градусов. В четверг в регионе подморозило до минус 9 градусов, в пятницу - 6-8 градусов ниже нуля.

В Вологде введен режим повышенной готовности, но при превышении критической отметки в 112,2 метра подтопление грозит 165 домам с 2,5 тыс. жителей, 11 социальным объектам и восьми трансформаторным станциям. Уровень воды в реке Вологде достиг 111,4 м по Балтийской системе. В ближайшие выходные в регион придет очередная волна тепла, уровень воды в водоемах может вырасти. В прибрежных районах города воздвигают дамбы из песка, подготовлены места для размещения людей, если потребуется их эвакуация.

Теги
РоссияЗиничев, Евгений НиколаевичВологодская область
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