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Самолет экстренно сел в Самаре из-за плохого самочувствия пассажира

Он умер до прибытия медиков на борт

САМАРА, 8 ноября. /ТАСС/. Самолет, следовавший рейсом Москва - Фергана, совершил экстренную посадку в Самаре из-за плохого самочувствия пассажира в пятницу вечером. На момент прибытия врачей пассажир умер, сообщили ТАСС в пресс-службе самарского аэропорта Курумоч.

"По прибытии борт встретил реанимационный автомобиль и карета скорой помощи. На момент прибытия медиков на борт, пассажир, к сожалению, скончался", - сказала собеседница агентства.

Самолет сейчас находится в самарском аэропорту. Борт готов продолжить рейс.

Теги
РоссияСамарская область
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