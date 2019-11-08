Самолет экстренно сел в Самаре из-за плохого самочувствия пассажира

САМАРА, 8 ноября. /ТАСС/. Самолет, следовавший рейсом Москва - Фергана, совершил экстренную посадку в Самаре из-за плохого самочувствия пассажира в пятницу вечером. На момент прибытия врачей пассажир умер, сообщили ТАСС в пресс-службе самарского аэропорта Курумоч.

"По прибытии борт встретил реанимационный автомобиль и карета скорой помощи. На момент прибытия медиков на борт, пассажир, к сожалению, скончался", - сказала собеседница агентства.

Самолет сейчас находится в самарском аэропорту. Борт готов продолжить рейс.