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Экс-глава Ассоциации предприятий МСБ Татарстана приговорен к семи годам колонии

Хайдар Халиуллин и другие фигуранты дела признаны виновными в хищении бюджетных средств в крупном и особо крупном размере

КАЗАНЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Вахитовский районный суд Казани приговорил бывшего главу Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Республики Татарстан Хайдара Халиуллина к семи годам колонии. Об этом в пятницу сообщается на официальном сайте суда.

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"Халиуллину Х. Х. - семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима", - говорится в сообщении.

Всего по делу суд вынес приговоры 23-м фигурантам, среди которых и Халиуллин. Как уточнили в суде, их признали виновными в хищении бюджетных денежных средств в крупном и особо крупном размере через предоставление в Министерство экономики региона фиктивных документов о взаимоотношениях с лизинговыми компаниями для получения субсидий для субъектов малого и среднего бизнеса на уплату первоначального взноса по договору лизинга либо на покрытие расходов по погашению лизинговых платежей.

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