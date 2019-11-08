Второе уголовное дело возбуждено после гибели четырех человек в результате ДТП под Пензой

ПЕНЗА, 8 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело из-за халатности сотрудников полиции после ДТП с участием "КамАЗа", который 11 октября сбил на обочине дороги в Пензенской области четырех человек. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте СУ СК по региону.

Вечером 11 октября на трассе в Каменском районе грузовик "КамАЗ" сбил четырех человек, стоявших на обочине и оформлявших ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате наезда погибли двое гражданских лиц - мужчина и женщина. Еще двое сотрудников полиции были госпитализированы, один из них позднее умер в больнице. Было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц").

"Следователями проверялись все версии произошедшего, в том числе неисполнения или ненадлежащего исполнения должностными лицами ОМВД по Каменскому району своих обязанностей при работе на месте ДТП с участием легковых машин. Принято решение о проверке данной версии следственным путем в рамках возбужденного уголовного дела по факту халатности со стороны сотрудников полиции", - указано в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, дело возбуждено по ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").