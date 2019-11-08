Суд Вены постановил освободить экс-чиновника Минкультуры России под залог

ВЕНА, 8 ноября. /ТАСС/. Земельный суд Вены по уголовным делам в пятницу принял решение освободить бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ Бориса Мазо под залог в €25 тыс. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в венском суде.

"Указанное лицо было освобождено под залог в размере €25 тыс., ему запрещено покидать Австрию, он должен оставаться по официальному адресу регистрации в Вене и быть доступным для суда", - отметила представитель суда на вопрос корреспондента ТАСС о результате судебных слушаний в отношении Бориса Мазо.

В четверг в прокуратуре Вены корреспонденту ТАСС подтвердили, что Австрия по запросу Испании задержала бывшего чиновника Минкультуры РФ. По словам прокурора, прокуратура попросила суд рассмотреть вопрос о помещении россиянина под арест для обеспечения меры по дальнейшей передаче испанским властям.

Как сообщала Национальная полиция Испании, в Вене удалось задержать бывшее высокопоставленное должностное лицо Министерства культуры России, в Испании арестованы его бывшая супруга и сын - оба граждане РФ. Ордер на арест был выдан судом Марбельи. Испанские стражи порядка подозревают задержанных в отмывании денег, в частности в приобретении недвижимости за 4 млн евро на средства, которые, как предполагается, были получены незаконным путем. Как уточнил ТАСС адвокат Мазо Владислав Мусияка, Россия уже более года добивается экстрадиции из Австрии бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ.