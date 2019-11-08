В отношении сотрудников Министерства сельского хозяйства Кубани возбуждено еще одно дело

КРАСНОДАР, 8 ноября. /ТАСС/. Новый эпизод преступной деятельности выявлен в рамках расследования уголовного дела о взяточничестве в Министерстве сельского хозяйства Краснодарского края. Об этом сообщается в пятницу на сайте Следственного комитета РФ.

"Продолжается расследование уголовного дела в отношении заместителя министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края и его подчиненного, которые обвиняются в получении взятки организованной группой с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Кроме того, в отношении сотрудников министерства возбуждено уголовное дело в получении взятки организованной группой с использованием служебного положения в крупном размере (пп. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным СК, заместитель министра сельского хозяйства Краснодарского края с октября 2017 года являлся председателем конкурсной комиссии по отбору участников программы по развитию сельского хозяйства региона, в соответствии с которой сельскохозяйственным потребительским кооперативам предоставлялись гранты на развитие материально-технической базы. По версии следствия, в ноябре 2017 года председатель сельскохозяйственного снабженческо-бытового потребительского кооператива, который хотел получить субсидию, обратился к председателю конкурсной комиссии за консультативной помощью.

Отмечается, что чиновник сообщил мужчине об оказании ему содействия в получении субсидии на развитие его кооператива в размере 30 млн рублей при условии передачи ему через подчиненного денежных средств, эквивалентных 10%. "В этот же период предприниматель передал чиновникам часть требуемой суммы в размере 500 тыс. рублей, после чего в декабре 2017 года мужчине был выдан необходимый для развития его потребительского кооператива грант", - сообщает ведомство.

По первому уголовному делу, по предварительной версии следствия, начальник управления получил от представительницы аграрного кооператива 4 млн рублей за оказание содействия в получении гранта, которые выдаются на конкурсной основе. Он передал эти деньги заместителю министра сельского хозяйства, возглавлявшему конкурсную комиссию. Оба дела соединены в одно производство. "Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенных преступлений и возможных других эпизодов незаконной деятельности", - заключили в ведомстве. Замминистра находится под арестом.