В Забайкалье задержали пятого подростка по подозрению в убийстве

ЧИТА, 8 ноября. /ТАСС/. Пятый подросток задержан по делу об убийстве мужчины и насилии над женщиной в одном из сел Кыринского района Забайкальского края. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю.

"Следователи задержали [пятого подозреваемого], <…> сегодня по ходатайству следствия в отношении [подростков] избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время все пятеро подозреваемых водворены в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении.

Ранее в Забайкальском крае возбудили уголовное дело в отношении четырех подростков. Их обвиняют в убийстве и изнасиловании. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил в регион следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства для оказания помощи в расследовании.

Назначено проведение доследственной проверки в отношении органов системы профилактики Кыринского района, в рамках которой следователи дадут оценку действиям либо бездействию должностных лиц районной комиссии по делам несовершеннолетних, органов внутренних дел, а также других органов, обязанных заниматься профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних.

Подросткам предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, и в насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц. По данным следователей, двое обвиняемых ранее уже привлекались к уголовной ответственности.