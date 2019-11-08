NBC: в США из-за разлива чистящего средства в ресторане погиб человек

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. Один человек погиб, еще 10 пострадали в результате отравления сильнодействующим чистящим средством в ресторане быстрого питания в городе Берлингтон (штат Массачусетс) в США. Как сообщила в пятницу телекомпания NBC со ссылкой на помощника руководителя департамента пожарной охраны Майкла Паттерсона, в результате инцидента, произошедшего в четверг вечером, пострадавшие подверглись воздействию разлитого на полу гипохлорита натрия - вещества с высоким содержанием хлора.

Один из отравившихся работников ресторана Buffalo Wild Wings умер, двое посетителей и восемь сотрудников ресторана были доставлены в госпиталь.

Городские власти в Берлингтоне, по данным NBC, призвали всех тех, кто посещал ресторан ранее, при появлении признаков отравления немедленно обращаться за медицинской помощью. Расследованием инцидента занимаются эксперты федерального Управления по вопросам здравоохранения и безопасности труда.