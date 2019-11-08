Геологическая служба США зафиксировала два подземных толчка в Калифорнии

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. Два подземных толчка магнитудами 2,9 и 3,2 зарегистрировала в пятницу утром в Калифорнии Геологическая служба США. Эпицентр находился в 5 км к западу от города Вентура, очаг залегал на глубине 9 км. Данных о разрушениях не поступало.

Как сообщила в пятницу телекомпания KTLA, в четверг вечером в этом же районе произошло несколько более слабых подземных толчков.

В августе нынешнего года жителям района Лос-Анджелеса стало доступно новое приложение для смартфонов ShakeAlert LA, информирующее даже о слабых подземных толчках, которые могут не ощущаться людьми, находящимися на поверхности земли, но которые ощущаются в высотных зданиях. Ранее сигнал тревоги поступал лишь тогда, когда землетрясение магнитудой 5 или более могло причинить ущерб.

Для того, чтобы создать систему оповещения о землетрясениях для всего западного побережья США, по данным газеты Los Angeles Times, потребуется установить большое число сейсмодатчиков в штатах Вашингтон, Орегон и в сельских районах Калифорнии.