На жителя Курской области завели дело за создание преступного сообщества

КУРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Курской области Виктора Панюшина по подозрению в организации преступного сообщества и руководстве им с 2000 года, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении Виктора Панюшина по ст. 210.1 УК РФ ("Занятие высшего положения в преступной иерархии"). Для получения преступных доходов путем совместного совершения преступлений и консолидации всех преступных элементов под своим покровительством Панюшин создал преступное сообщество и осуществлял его руководство и координацию преступных действий", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, в сентябре 2000 года Панюшин получил статус вора в законе с влиянием в криминальной среде на территориях Курской, Орловской и Белгородской областей. Так, по версии следствия, в 2017 году Панюшин совместно с участниками ОПС зарабатывали на незаконном проведении азартных игр с использованием специального оборудовании в Белгородской области. В настоящее время трое жителей региона и активных участников преступной группы заключены под стражу. Также заочно суд вынес решение о заключении под стражу самого Панюшина, объявленного в федеральный розыск.