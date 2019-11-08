Генпрокуратура потребует изъять у экс-чиновника Шестуна еще 860 объектов недвижимости

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Генпрокуратура России потребует дополнительно обратить в доход государства почти 860 объектов недвижимости бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна и 45 соответчиков стоимостью более 1 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации подготовлено новое исковое заявление к бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну и 45 ответчикам (25 физическим и 20 юридическим лицам)", - сказал Куренной, добавив, что иск в ближайшее время будет направлен в Серпуховский суд.

По его словам, в ходе дополнительной прокурорской проверки установлено, что с 2003 года по 2018 год Шестун и иные лица под его руководством, помимо уже обращенного в доход государства имущества, приобрели не менее 858 объектов недвижимости. "Их общая кадастровая стоимость составляет более 1 млрд рублей", - пояснил представитель Генпрокуратуры.

По данным надзорного ведомства, из них 780 объектов являются земельными участками в Серпуховском районе совокупной площадью свыше 3 млн кв. м. Часть имущества уже отчуждена, а полученные от продажи деньги Шестун и его близкие обратили в свою пользу. Для придания видимости соответствия расходов полученным доходам при приобретении дорогостоящего имущества в договорах умышленно и кратно занижалась его стоимость. "При этом информация о фактическом владении и пользовании данным имуществом Шестуном скрывалась, в ежегодных справках соответствующие сведения не отображались", - отметил Куренной.

Шестун был арестован 14 июня 2018 года. Ему вменяется мошенничество в крупном размере, легализация денежных средств, полученных преступным путем, незаконная предпринимательская деятельность и получение взятки в особо крупном размере. Уголовное дело насчитывает 170 томов.

Вину в инкриминируемых преступлениях Шестун не признает. Потерпевшей в рамках уголовного дела признана администрация Серпуховского района. Шестун занимал пост главы района в 2003-2018 годах.

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