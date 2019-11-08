Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Генпрокуратура потребует изъять у экс-чиновника Шестуна еще 860 объектов недвижимости

По данным ведомства, 780 из них - это земельные участки в Серпуховском районе совокупной площадью свыше 3 млн кв. м

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Генпрокуратура России потребует дополнительно обратить в доход государства почти 860 объектов недвижимости бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна и 45 соответчиков стоимостью более 1 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации подготовлено новое исковое заявление к бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну и 45 ответчикам (25 физическим и 20 юридическим лицам)", - сказал Куренной, добавив, что иск в ближайшее время будет направлен в Серпуховский суд.

По его словам, в ходе дополнительной прокурорской проверки установлено, что с 2003 года по 2018 год Шестун и иные лица под его руководством, помимо уже обращенного в доход государства имущества, приобрели не менее 858 объектов недвижимости. "Их общая кадастровая стоимость составляет более 1 млрд рублей", - пояснил представитель Генпрокуратуры.

По данным надзорного ведомства, из них 780 объектов являются земельными участками в Серпуховском районе совокупной площадью свыше 3 млн кв. м. Часть имущества уже отчуждена, а полученные от продажи деньги Шестун и его близкие обратили в свою пользу. Для придания видимости соответствия расходов полученным доходам при приобретении дорогостоящего имущества в договорах умышленно и кратно занижалась его стоимость. "При этом информация о фактическом владении и пользовании данным имуществом Шестуном скрывалась, в ежегодных справках соответствующие сведения не отображались", - отметил Куренной.

Шестун был арестован 14 июня 2018 года. Ему вменяется мошенничество в крупном размере, легализация денежных средств, полученных преступным путем, незаконная предпринимательская деятельность и получение взятки в особо крупном размере. Уголовное дело насчитывает 170 томов.

Вину в инкриминируемых преступлениях Шестун не признает. Потерпевшей в рамках уголовного дела признана администрация Серпуховского района. Шестун занимал пост главы района в 2003-2018 годах.

В новость были внесены изменения (18:40 мск) - добавлены подробности.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Суд Вены постановил освободить экс-чиновника Минкультуры России под залог
Борису Мазо при этом запрещено покидать территорию Австрии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС