Арестованному в Оренбурге священнику сообщили о возбуждении еще двух уголовных дел

ОРЕНБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Следственные органы в ходе судебного заседания о продлении меры пресечения для обвиняемого в развратных действиях и изнасиловании священника Николая Стремского заявили о возбуждении еще двух уголовных дел, фигурантом которых может стать батюшка.

Об этом ТАСС сообщил адвокат настоятеля обители милосердия в поселке Саракташ Оренбургской области Эльдар Шарафутлинов.

"Два уголовных дела возбуждены по идентичным статьям. Речь идет о 2001 и 2005 годах. Они возбуждены по факту, обвинение по ним Николаю Евгеньевичу не предъявлены", - сказал Шарафутдинов.

Уголовные дела возбуждены по заявлению одной из приемных дочерей Стремского, которая давно является совершеннолетней. Тот факт, что девушка больше 14 лет молчала о совершенных в отношении нее преступлениях, вызывает дополнительные сомнения у адвоката. Он уточнил, что следствие может прекратить уголовные дела, обвинение по ним не предъявлены.