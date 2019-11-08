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Дело священника Николая Стремского

Арестованному в Оренбурге священнику сообщили о возбуждении еще двух уголовных дел

Уголовные дела возбуждены по заявлению одной из приемных дочерей
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© Алена Гниденко/ТАСС

ОРЕНБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Следственные органы в ходе судебного заседания о продлении меры пресечения для обвиняемого в развратных действиях и изнасиловании священника Николая Стремского заявили о возбуждении еще двух уголовных дел, фигурантом которых может стать батюшка.

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Об этом ТАСС сообщил адвокат настоятеля обители милосердия в поселке Саракташ Оренбургской области Эльдар Шарафутлинов.

"Два уголовных дела возбуждены по идентичным статьям. Речь идет о 2001 и 2005 годах. Они возбуждены по факту, обвинение по ним Николаю Евгеньевичу не предъявлены", - сказал Шарафутдинов.

Уголовные дела возбуждены по заявлению одной из приемных дочерей Стремского, которая давно является совершеннолетней. Тот факт, что девушка больше 14 лет молчала о совершенных в отношении нее преступлениях, вызывает дополнительные сомнения у адвоката. Он уточнил, что следствие может прекратить уголовные дела, обвинение по ним не предъявлены.

Теги
РоссияОренбургская областьДело священника Николая Стремского
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