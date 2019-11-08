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Дело священника Николая Стремского
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В Оренбурге продлен арест священнику, обвиняемому в изнасиловании

Очередное заседание вновь прошло в закрытом режиме

ОРЕНБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Многодетный священник Николай Стремский из поселка Саракташ Оренбургской области, обвиняемый в изнасиловании несовершеннолетней, останется в СИЗО.

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Решение о продлении ареста принял Промышленный районный суд Оренбурга, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил в удовлетворении ходатайства обвиняемого Стремского, его защитников об изменении меры пресечения на домашний арест отказать. Ходатайство следователя <...> о продлении срока содержания под стражей в отношении Стремского удовлетворить. Продлить срок содержания под стражей <...> на три месяца, а всего - до четырех месяцев 19 суток, то есть до 12 февраля 2020 года", - огласил судья.

Ходатайство о продлении ареста Стремскому поступило в суд от следственных органов. Прежний срок меры пресечения заканчивается 12 ноября. Очередное заседание вновь прошло в закрытом режиме.

В качестве защитников Стремского заявлены пять адвокатов, сообщили в пресс-службе суда, четверо из них присутствовали на заседании. Рассмотрение ходатайства следствия длилось более восьми часов. Перед началом заседания совершеннолетним воспитанникам Стремского разрешили зайти в зал и поздороваться с ним. В ходе заседания судья пригласила одну из дочерей. Также судья задавала вопросы медицинскому работнику.

После оглашения постановления адвокаты сообщили ТАСС, что не согласны с решением суда и намерены обжаловать его. "Человеку нужна операция, оснований содержать его под стражей я не наблюдаю никаких. Доводы, приведенные следствием, не конкретизированы. Многие формулировки являются нормами УПК (Уголовно-процессуального кодекса) и абсолютно необоснованны, мы намерены обжаловать", - сказал адвокат Антон Антипов.

Теги
РоссияДело священника Николая Стремского
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