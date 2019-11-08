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Суд в Дагестане заключил под стражу подозреваемых в финансировании терроризма женщин

Они взяты под стражу на два месяца

МАХАЧКАЛА, 8 ноября. /ТАСС/. Суд в Махачкале принял решение о заключении под стражу двух жительниц Дагестана, подозреваемых в финансировании терроризма. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах республики.

"По ходатайству следствия суд избрал обеим подозреваемым в качестве меры пресечения заключение под стражу сроком на два месяца", - сообщил собеседник.

Ранее ТАСС сообщал о задержании жительниц республики по подозрению в организации финансирования терроризма. В СК уточняли, что с обнаруженных при обыске у женщин карт боевикам в Сирию было переведено 239 тыс. и 151 тыс. рублей. Также следователи установили, что задержанные ранее познакомились с находящимся в международном розыске участником незаконных вооруженных формирований, который в 2015 году выехал на территорию Сирии для участия в боевых действиях, и согласились помочь в сборе средств для боевиков.

В ФСБ уточнили, что речь идет о членах международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

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