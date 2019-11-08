Жена экс-чиновника Шестуна считает новый иск Генпрокуратуры "воровством чужого имущества"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Супруга обвиняемого в коррупции бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна расценивает новый иск Гепрокуратуры РФ об обращении в доход государства недвижимости на 1 млрд рублей как воровство чужого имущества. Об этом Юлия Шестун заявила ТАСС в пятницу.

"Действия прокуратуры расцениваю как инерцию репрессий и экспроприации, которые проводятся под предлогом уголовного дела Шестуна. По факту же прокуратура попросту отнимает имущество у рядовых жителей Серпуховского района, которые не имеют к моему супругу никакого отношения, - сказала она. - Возможно, многие даже не знают, что стали участниками этого дела и вскоре могут лишиться своей собственности".

По ее словам, прокуратура хочет изъять более 1500 земельных участков и объектов недвижимости по совокупности двух исков. "Что, по сути, составляет весь земельный фонд Серпуховского района. Как такое возможно, я не представляю. Тысячи людей просто могут оказаться на улице, по факту прокуратура ворует чужое имущество", - отметила Юлия Шестун.

Ранее представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной сообщил ТАСС, что надзорное ведомство подготовило иск о дополнительном обращении в доход государства почти 860 объектов недвижимости бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна и 45 соответчиков (25 физических и 20 юридических лиц) стоимостью более 1 млрд рублей. Иск в ближайшее время будет направлен в Серпуховский суд Подмосковья.

По словам Куренного, в ходе дополнительной прокурорской проверки установлено, что с 2003 года по 2018 год Шестун и иные лица под его руководством, помимо уже обращенного в доход государства имущества, приобрели не менее 858 объектов недвижимости, а их общая кадастровая стоимость составляет более 1 млрд рублей. По данным надзорного ведомства, из них 780 объектов являются земельными участками в Серпуховском районе совокупной площадью свыше 3 млн кв. м Часть имущества уже отчуждена, а полученные от продажи деньги Шестун и его близкие обратили в свою пользу. Для придания видимости соответствия расходов полученным доходам при приобретении дорогостоящего имущества в договорах умышленно и кратно занижалась его стоимость. Как отметил представитель Генпрокуратуры, информация о фактическом владении и пользовании данным имуществом Шестуном скрывалась, в ежегодных справках соответствующие сведения не отображались.

Шестун был арестован 14 июня 2018 года. Ему вменяется мошенничество в крупном размере, легализация денежных средств, полученных преступным путем, незаконная предпринимательская деятельность и получение взятки в особо крупном размере. Уголовное дело насчитывает 170 томов.

Вину в инкриминируемых преступлениях Шестун не признает. Потерпевшей в рамках уголовного дела признана администрация Серпуховского района. Шестун занимал пост главы района в 2003-2018 годах.