Прокуратура заявила, что обвиняемый в шпионаже на РФ был вовлечен в сеть агентов разведки

ВЕНА, 8 ноября. /ТАСС/. Обвиняемый в шпионаже в пользу России отставной полковник армии Австрии был интегрирован в сложную государственную сеть агентов разведки. Об этом сообщила в пятницу прокуратура города Зальцбург в заявлении, предоставленном в распоряжение корреспонденту ТАСС.

Прокуратура Зальцбурга ранее предъявила обвинение задержанному в 2018 году австрийскому военному пенсионеру в шпионаже на российскую разведку. Официальное обвинительное заключение по итогам расследования было передано в Земельный суд Зальцбурга жюри присяжных. 71-летний австриец обвиняется в 25-летней шпионской деятельности в пользу Главного управления Генштаба ВС РФ и совершении преступления, связанного с деятельностью секретной разведывательной службы в ущерб Австрии, предательства государственных секретов и преднамеренном разглашении военных секретов.

"Расследование вскрыло причастность обвиняемого к структурированной государственной сети агентов и тщательный сбор предоставленной им информации", - говорится в заявлении прокуратуры. Согласно документу, спецслужбы Австрии изъяли €28,2 тыс., которые обвиняемый экс-военный в сентябре 2018 года получил при встрече со своим курирующим российским офицером. "Кроме того, для обеспечения конфискации был произведен арест имущества на сумму около €260 тыс.", - подчеркнули следователи.

Правоохранительные органы также сообщили, что продолжают расследование в отношении разыскиваемого силами МВД Австрии российского офицера, который курировал австрийского военного. "Продолжается следствие в отношении разыскиваемого курирующего офицера", - отмечено в заявлении.

Власти Австрии в 2018 году сообщили, что ведут расследование в отношении отставного полковника австрийской армии, подозреваемого в передаче российской военной разведке на протяжении 20 лет информации о военной авиации, артиллерийских системах, высших чиновниках и миграционном кризисе в стране. По данным австрийских властей, за свою деятельность он получил €300 тыс. Обвиняемому может грозить до 10 лет лишения свободы. Отставной полковник армии Австрии находится под арестом с 30 ноября 2018 года из-за опасения следователей, что он может совершить преступление повторно. Сам подозреваемый, по словам адвоката, не считает себя шпионом и заявляет, что не разглашал государственные секреты в ущерб Австрии.

В июле 2019 года МВД Австрии объявило в международный розыск гражданина России Игоря Зайцева по подозрению в работе на Главное управление (бывшее ГРУ) Генштаба ВС РФ и получении секретных сведений в ущерб Австрийской Республике. 65-летний россиянин подозревается в вербовке полковника австрийской армии, арестованного в 2018 году по делу о передаче секретных сведений России. Австрийская полиция считает Зайцева "офицером ГРУ", курирующим австрийского военного, и заявляет, что их первая рабочая встреча состоялась в 1987 году для передачи секретных сведений военного характера. Сам бывший австрийский полковник не дает показания по делу Зайцева.