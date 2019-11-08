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В Москве задержаны подозреваемые в похищении мужчины на Рублевском шоссе

Похищение произошло на территории автоцентра

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали подозреваемых в похищении мужчины в дилерском автоцентре на Рублевском шоссе.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, в 17:15 в полицию поступило сообщение о том, что на территории дилерского автоцентра на Рублевском шоссе двое неизвестных связали мужчину, силой посадили в свою автомашину и скрылись. "В рамках мероприятий, предусмотренных планом "Перехват", сотрудниками Отдела уголовного розыска УВД по ЗАО и ГИБДД УВД по ЗАО на МКАД искомая автомашина была обнаружена и остановлена. Задержаны водитель и пассажир", - сообщили в полиции. 

На заднем сидении машины обнаружен связанный мужчина. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства происшествия. По факту происшествия проводится проверка.

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Россия
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