В Австралии более 30 человек пострадали в результате лесных пожаров

СИДНЕЙ, 9 ноября. /ТАСС/. Более 30 человек пострадали в ходе масштабных лесных пожаров, охвативших восточное побережье Австралии, еще три человека числятся пропавшими без вести. Как сообщает региональная пожарная служба штата Новый Южный Уэльс в субботу, по меньшей мере 100 домов были полностью разрушены огнем.

"По меньшей мере 100 домов были разрушены в результате пожаров. Три человека пропали без вести. Более 30 человек получили ранения", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном на его официальной странице в Twitter.

По данным пожарной службы к утру субботы на территории региона зарегистрированы 77 лесных пожаров, и 42 из них остаются нелокализованными. Предупреждение о чрезвычайной ситуации были выпущены для 17 районов штата. В тушении огня задействованы более 1 тыс. пожарных и порядка 300 человек из числа вспомогательного персонала.

Тяжелой остается пожарная ситуация и на северо-востоке континента, где пожарная служба штата Квинсленд борется с 50 лесными пожарами, бушующими к северу от Брисбена. По словам старшего сержанта полиции региона Стива Холла, более 2,5 тыс. человек в районе Куройба были вынуждены оставить свои дома и направлены во временные эвакуационные центры.