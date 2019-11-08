На митинге в Грузии против премьеры фильма задержаны 27 человек

ТБИЛИСИ, 9 ноября. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии в Тбилиси и Батуми в ходе митингов против показа грузино-шведского фильма "А потом мы танцевали", повествующего об однополой любви, в пятницу задержали в общей сложности 27 человек и возбудили четыре уголовных дела. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении ведомства.

"Министерство внутренних дел в Тбилиси и Батуми по факту административных правонарушений, предусмотренных статьями 173 (неподчинение законному требованию сотрудника правопорядка - прим. ТАСС) и 166 (мелкое хулиганство - прим. ТАСС) всего задержало 27 человек, 24 из которых - в Тбилиси, а троих - в Батуми", - сказано в заявлении.

Два дела возбуждены по фактам избиения оппозиционного политика, экс-депутата парламента Давида Бердзенишвили и рассечения камнем брови гражданской активистке Анне Субелиани. Оба инцидента произошли в Тбилиси у кинотеатра "Амирани". Субелиани пришла в кино на просмотр фильма, а Бердзенишвили - поддержать зрителей. Обвиняемый по делу Субелиани уже задержан.

Еще два уголовных дела возбуждены в связи с нападением на полицейского, который в ходе пятничной потасовки получил небольшую травму и был госпитализирован, а также из-за повреждения машины МВД. Эти инциденты также произошли у "Амирани". "Правоохранители продолжают оперативно-поисковые мероприятия. С целью установления правонарушителей и правового реагирования происходит изучение фото-видеоматериалов, на которых запечатлены инциденты", - добавили в МВД.

Несколько демонстраций в связи с премьерой фильма "А потом мы танцевали" одновременно прошли вечером в пятницу у ряда кинотеатров в Тбилиси и Батуми. В акции протеста приняли участие члены неправительственных организаций "Грузинский марш", "Общество защиты прав человека", их сторонники, а также представители духовенства, которые выступают за защиту традиционных ценностей. На данный момент показы фильма завершены.

Фильм "А потом мы танцевали" был снят в 2019 году грузинским режиссером Леваном Акиным. Его уже показали на Каннском кинофестивале. Картина повествует о любви танцора грузинских танцев к своему конкуренту. Она также выдвинута на "Оскар" и борется в номинации "Лучший иностранный фильм". Защитники традиционных ценностей выступают против показа. Они считают, что кино служит ЛГБТ-пропаганде. Премьера фильма расписана на три дня: его покажут также в субботу и воскресенье. По данным объединения кинотеатров Грузии, все билеты распроданы.