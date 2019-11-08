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Беспорядки в Чили

В ходе протестов в столице Чили загорелось здание университета

На месте работают пожарные

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 ноября. /ТАСС/. Пожар вспыхнул в пятницу в здании Университета имени Педро де Вальдивии в чилийской столице во время протестов, сопровождающихся беспорядками. Об этом сообщил телеканал 24 Horas.

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На кадрах, показанных в эфире телеканала, видно, что здание учебного заведения полностью охвачено огнем. На месте работают пожарные. По их данным, речь идет о поджоге.

Частный университет расположен неподалеку от площади Бакедано, на которой проходит очередная многотысячная манифестация. Участники акции протестуют против социального неравенства и политики действующего правительства. Сообщается о столкновениях между манифестантами и полицией.

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ЧилиБеспорядки в Чили
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