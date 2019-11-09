Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Взлетную полосу аэропорта на западе Японии снова закрыли из-за беспилотника

Это уже второй аналогичный случай за неделю

ТОКИО, 9 ноября. /ТАСС/. Взлетно-посадочная полоса японского аэропорта Кансай на западе страны в субботу была закрыта из-за появления в небе над воздушной гаванью неопознанного беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщило агентство Кyodo.

Это уже второй аналогичный случай за неделю - 7 ноября администрация международного аэропорта была также вынуждена закрыть взлетно-посадочную полосу из-за беспилотника. Тогда это привело к отмене или переносу почти 30 рейсов.

Служба безопасности аэропорта вместе с полицией анализирует записи камер слежения, чтобы определить траекторию движения БПЛА и его принадлежность. Власти также объявили в пятницу, что усилят меры безопасности в районе аэропорта Кансай - третьего по объемам перевозок в Японии после токийских Ханэда и Нарита. Ежегодно им пользуются около 28 млн пассажиров.

Теги
Япония
Реклама на ТАСС
К поиску пропавших в Приморье рыбаков привлекли спасательный буксир Тихоокеанского флота
Поиски также продолжаются самолетом МЧС Бе-200
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС