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В Алтайском крае зарегистрировали нехарактерные для ноября палы травы

В регионе за прошедшие сутки произошло 48 пожаров, 28 из них - возгорания сухой травы

ТАСС, 9 ноября. В Алтайском крае за минувшие сутки произошло почти 30 возгораний сухой травы, что не характерно для ноября. Об этом в субботу журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"За минувшие сутки на территории Алтайского края зарегистрировано 48 пожаров, 28 из них - возгорания сухой травы. Ситуация для ноября нехарактерная, причина происшествий - неосторожное обращение граждан с огнем в условиях затяжного периода сухой и ветреной погоды. Только благодаря усилиям пожарных подразделений не допущено случаев перехода огня на населенные пункты", - сообщили в главке МЧС.

По данным ведомства, пожар сухой травы на площади 3 га угрожал селу Шадрино. Ситуацию осложнял шквалистый ветер, огонь распространялся стремительно. В помощь местным подразделениям из Барнаула было направлено четыре пожарных расчета.

"Было налажено взаимодействие с администрацией района, произведена опашка. Огонь был остановлен в одном километре от села", - сообщил заместитель начальника дежурной смены службы пожаротушения Александр Лазарев.

Возгорания регистрировались практически по всему краю. Так, в Алейске и Алейском районе ликвидировано семь возгораний, два в Завьяловском, три - в Барнауле, площадь ландшафтного пожара в Тальменском районе достигла 20 тыс. кв. м, в Краснощековском - 4 тыс., в Кытмановском - 2 тыс.

Теги
РоссияАлтайский край
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