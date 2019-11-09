Глава района Смоленской области погиб, помогая тушить пожар

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Глава Холм-Жирковского района Смоленской области погиб при тушении пожара в частном доме в своем муниципалитете. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Островский в своем официальном аккаунте в Twitter.

"Вчера при тушении пожара чужого дома скончался глава Холм-Жирковского района Олег Петрович Макаров. Замечательный был человек и отличный глава. Очень большая потеря и для семьи, и для общества. Вечная память, дорогой и уважаемый Олег Петрович!", - написал Островский.

По данным регионального ГУ МЧС, сообщение о пожаре в доме в Холм-Жирковском районе поступило в пятницу в 21:30. На месте работали четверо пожарных.