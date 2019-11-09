В Казахстане при обвале грунта в котловане погибли двое рабочих

НУР-СУЛТАН, 9 ноября. /ТАСС/. Двое рабочих погибли, один пострадал в результате обвала грунта при раскопке котлована в городе Шымкенте. Об этом сообщил в субботу журналистам официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов.

"8 ноября в 20:54 (17:54 мск) на пульт управления оперативных дежурных поступило сообщение о том, что в микрорайоне Нурсат-3 Каратауского района по проспекту Назарбаева при проведении рытья котлована рабочими ТОО "ЮгСтройСервис-Н" произошел обвал грунта земли. Под грунтом оказались три единицы техники (погрузчик, экскаватор и каток) с тремя водителями. Глубина котлована составила 20-25 метров, размер котлована 37 на 37 метров", - сказал Нурахметов.

Спасатели также обнаружили на месте ЧП тела двух мужчин, 1969 и 1965 годов рождения. "Оба рабочих скончались на месте происшествия. Тела были переданы скорой медицинской помощи. Поисково-спасательные работы продолжались около пяти часов", - пояснил представитель МВД.