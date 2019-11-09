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Житель Уфы задержан по подозрению в поджоге мечети

В пожаре пострадавших нет

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Правоохранители задержали в Уфе подозреваемого в поджоге мечети "Хамза". С него взята подписка о невыезде. Об этом в субботу сообщается на сайте МВД по Башкирии.

"В микрорайоне Сипайлово сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении поджога мечети "Хамза". В отношении уфимца избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время сумма ущерба устанавливается", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы Главного управления МЧС России по республике, сообщение о пожаре в уфимской мечети поступило 3 ноября, в 23:48 (21:48 мск). Возгорание ликвидировали на площади 15 кв. метров в 23:55 (21:55 мск), пострадавших нет.

После осмотра места происшествия выяснилось, что причиной возгорания стал поджог, по факту умышленного повреждения чужого имущества возбудили уголовное дело по ст. 167 УК РФ. По подозрению в совершении этого преступления задержан 39-летний местный житель.

Как отмечается в сообщении МВД по Башкирии, со слов задержанного, в день инцидента он был пьян, проходя мимо мечети, увидел, что двери не заперты. В неосвещенном помещении он зажег спичку, чтобы найти священнослужителя, никого не увидел, бросил спичку и ушел. После этого начался пожар. Как уточнили в пресс-службе ведомства, задержанный сожалеет о случившемся.

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