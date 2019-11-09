В Мексике пять полицейских стали жертвами нападения

МЕХИКО, 9 ноября. /ТАСС/. Неизвестные преступники напали на группу сотрудников полиции в штате Оахака на юге Мексики. Как сообщила в пятницу поздно вечером прокуратура региона, жертвами атаки стали как минимум пять стражей порядка, двое пострадали.

"По предварительным данным, у населенного пункта Сан-Висенте-Коатлан в районе Сьерра-Сур погибли пять полицейских, еще двое получили ранения", - говорится в заявлении надзорного ведомства, размещенном на его странице в Twitter. Власти приступили к расследованию обстоятельств случившегося. Задержать нападавших по горячим следам не удалось.