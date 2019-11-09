Площадь лесных пожаров на Кубани выросла до 26 га

КРАСНОДАР, 9 ноября. /ТАСС/. Площадь пожаров в Северском районе Краснодарского края увеличилась до 26 га. Об этом сообщили в субботу ТАСС в краевом министерстве природных ресурсов.

Ранее сообщалось о пожарах на площади 17 га.

"Сейчас пять действующих лесных пожаров на площади 26,2 га приблизительно", - сказали в министерстве.

Уточняется, что горит лесная подстилка вблизи станиц Крепостной, Убинской, Ставропольской и поселка Планченская щель. Угрозы населенным пунктам нет.

В пресс-службе ГУ МЧС России отметили, что локализованы четыре лесных пожара.

"По данным Краевого лесопожарного центра остается пять загораний, четыре из которых локализованы. На месте развернут оперативный штаб Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю", - говорится в сообщении МЧС.

Какие именно очаги локализованы, не уточняется.

Лесные пожары в Северском районе Краснодарского края начались вечером 7 ноября. В субботу утром группировка МЧС была усилена. Для мониторинга пожаров используется беспилотная авиация.